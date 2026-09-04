Lucknow News: छात्रों को दी निवेश में जोखिम प्रबंधन की जानकारी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:37 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:37 AM IST
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लखनऊ। डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में बृहस्पतिवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से निवेशक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें विद्यार्थियों को निवेश में जोखिम प्रबंधन और प्रतिफल के संतुलन की जानकारी दी गई। ऋषि कुमार गर्ग ने बचत, निवेश का महत्व और इक्विटी शेयरों से प्रतिफल समझाया। उन्होंने ट्रेडिंग, दीर्घकालिक निवेश और पूंजी बाजार में रोजगार के अवसर बताए। अधिष्ठाता संजीव गुप्ता ने भारत की आर्थिक प्रगति और निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने मेक इन इंडिया और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) का उल्लेख किया। उन्होंने कृषि, वस्त्र, मत्स्य पालन और एक्वा उत्पादों में नए रोजगार के अवसर बताए। उन्होंने विद्यार्थियों से आय, बचत और निवेश की आदत विकसित करने को कहा। सोना, चांदी, रियल एस्टेट, शेयर बाजार जैसे निवेश विकल्पों की जानकारी दी गई, वित्तीय अनुशासन पर भी जोर रहा।
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