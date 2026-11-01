Lucknow News: छात्रा की तस्वीर एडिट कर की वायरल
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:15 AM IST
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:15 AM IST
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लखनऊ। बख्शी का तालाब इलाके में निजी कॉलेज की 11वीं की छात्रा की तस्वीर एडिट कर इंस्टाग्राम पर वायरल करने और रास्ते में रोककर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इटौंजा निवासी छात्रा के पिता ने 29 अक्तूबर को दो सगे भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह के मुताबिक, छात्रा के पिता का आरोप है कि बेटी के साथ एक छात्र भी कॉलेज में पढ़ता है। आरोपी छात्र का बड़ा भाई भी इसी कॉलेज में पढ़ता था, जिसे कॉलेज प्रबंधन ने वर्ष 2024 में निष्कासित कर दिया था। पूर्व छात्र ने उनकी बेटी से इंस्टाग्राम पर बातचीत की थी। इसके बाद उसने छात्रा की फोटो एडिट कर ली और अपने छोटे भाई के जरिये व्हाट्सएप पर कॉलेज के कई छात्र-छात्राओं के मोबाइल पर वायरल कर दिया।
आरोप है कि 10 अक्तूबर को छात्रा कॉलेज से घर लौट रही थी, तभी पूर्व छात्र ने रास्ते में उसे रोक लिया। धमकी दी कि अगर बात नहीं मानेगी तो उसे बदनाम करने के साथ जान से मार देगा। कॉलेज में पढ़ने वाले अपने भाई-बहन को भी मारने की धमकी दी। इससे छात्रा डर गई और उसकी तबीयत बिगड़ गई।
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परिजनों ने उसे बीकेटी स्थित रामसागर मिश्र अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान छात्रा ने डॉक्टर को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिजनों को इसकी जानकारी हुई।
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इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह के मुताबिक, छात्रा के पिता का आरोप है कि बेटी के साथ एक छात्र भी कॉलेज में पढ़ता है। आरोपी छात्र का बड़ा भाई भी इसी कॉलेज में पढ़ता था, जिसे कॉलेज प्रबंधन ने वर्ष 2024 में निष्कासित कर दिया था। पूर्व छात्र ने उनकी बेटी से इंस्टाग्राम पर बातचीत की थी। इसके बाद उसने छात्रा की फोटो एडिट कर ली और अपने छोटे भाई के जरिये व्हाट्सएप पर कॉलेज के कई छात्र-छात्राओं के मोबाइल पर वायरल कर दिया।
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आरोप है कि 10 अक्तूबर को छात्रा कॉलेज से घर लौट रही थी, तभी पूर्व छात्र ने रास्ते में उसे रोक लिया। धमकी दी कि अगर बात नहीं मानेगी तो उसे बदनाम करने के साथ जान से मार देगा। कॉलेज में पढ़ने वाले अपने भाई-बहन को भी मारने की धमकी दी। इससे छात्रा डर गई और उसकी तबीयत बिगड़ गई।
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परिजनों ने उसे बीकेटी स्थित रामसागर मिश्र अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान छात्रा ने डॉक्टर को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिजनों को इसकी जानकारी हुई।