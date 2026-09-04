Lucknow News: कुत्तों से बचने में गिरकर घायल हुआ छात्र

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परिजनों के मुताबिक, आकाश के हाथ, कमर और पैर में चोट आई है। आसपास के लोगों की मदद से उसे निजी क्लीनिक ले जाकर उपचार कराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि रामलीला पार्क के आसपास कई महीनों से कुत्तों का जमावड़ा रहता है। लोगों ने नगर निगम से प्रभावी कार्रवाई की मांग की है।

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लखनऊ। अलीगंज सेक्टर-ए स्थित रामलीला पार्क के पास कुत्तों के झुंड से बचने के दौरान कक्षा आठ का छात्र आकाश गिरकर घायल हो गया। स्टेशनरी की दुकान से कॉपी-पेन लेने जा रहा आकाश कुत्तों को अपनी ओर दौड़ता देख बचने के लिए भागा, तभी वह गिर गया। इस दौरान कुत्तों के दांत उसके पैर में भी लग गए।