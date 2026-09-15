फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Strike banned at KGMU for six months

Lucknow News: केजीएमयू में छह माह तक हड़ताल पर रोक

Tue, 15 Sep 2026 02:33 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
Strike banned at KGMU for six months
लखनऊ। केजीएमयू प्रशासन ने छह माह के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है। कुलसचिव अर्चना गहरवार ने सोमवार को एस्मा के तहत आदेश जारी किया। इसमें लोक सेवा, राज्य सरकार के अधीन निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों की सेवाओं में हड़ताल प्रतिबंधित की गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसके बावजूद कर्मचारी परिषद मंगलवार को हड़ताल करने पर अड़ी है।
विज्ञापन

कुलसचिव ने कर्मचारी परिषद के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि कार्यभार संभालने के बाद कर्मचारियों से जुड़े 2461 सेवा मामलों का निस्तारण किया गया। इनमें 485 कर्मचारियों की पदोन्नति, 423 के एसीपी, 495 के जीपीएफ लोन और 908 के वेतन निर्धारण के मामले शामिल हैं। 150 कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ भी दिए गए हैं।
विज्ञापन

कुलसचिव ने कहा कि कर्मचारी परिषद 2024 में ही भंग हो चुकी है। परिषद की ओर से पत्रावली जारी करने पर भी रोक है। इसके बावजूद पत्र जारी किए जा रहे हैं। मामले की जानकारी अपर मुख्य सचिव अमित घोष को दी जाएगी। महामंत्री की नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोपों की जांच भी चल रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उधर, कर्मचारी परिषद के महामंत्री अनिल कुमार ने कहा कि कुलसचिव कर्मचारियों की मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रही हैं। भर्ती में गड़बड़ी के आरोप गलत हैं और वह किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मंगलवार को कर्मचारी हड़ताल करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed