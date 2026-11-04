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Lucknow News: खेलों से होता है व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास

Wed, 04 Nov 2026 01:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:58 AM IST
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Sports lead to the holistic development of personality
केकेसी में 54वीं वार्षिक एथलेटिक मीट के तहत लंबी कूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते ​​खिलाड़ी।
लखनऊ। श्री जय नारायण मिश्र महाविद्यालय (केकेसी) में मंगलवार को 54वीं वार्षिक एथलेटिक मीट का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजकुमार मित्तल ने शुभारंभ किया।
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उन्होंने कहा कि खेलों से व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। हर व्यक्ति को किसी न किसी खेल से जुड़ना चाहिए। विशिष्ट अतिथि पूर्व ओलंपियन और केकेसी के पूर्व छात्र सुजीत कुमार ने खिलाड़ियों को बड़ा लक्ष्य तय कर योजनाबद्ध तैयारी करने की सलाह दी। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए अपनी क्षमताएं विकसित करने का आह्वान किया।

केकेसी में 54वीं वार्षिक एथलेटिक मीट के तहत लंबी कूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते खिलाड़ी।

केकेसी में 54वीं वार्षिक एथलेटिक मीट के तहत लंबी कूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते खिलाड़ी।

केकेसी में 54वीं वार्षिक एथलेटिक मीट के तहत लंबी कूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते खिलाड़ी।

केकेसी में 54वीं वार्षिक एथलेटिक मीट के तहत लंबी कूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते खिलाड़ी।

केकेसी में 54वीं वार्षिक एथलेटिक मीट के तहत लंबी कूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते खिलाड़ी।

केकेसी में 54वीं वार्षिक एथलेटिक मीट के तहत लंबी कूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते खिलाड़ी।

केकेसी में 54वीं वार्षिक एथलेटिक मीट के तहत लंबी कूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते खिलाड़ी।

केकेसी में 54वीं वार्षिक एथलेटिक मीट के तहत लंबी कूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते खिलाड़ी।

केकेसी में 54वीं वार्षिक एथलेटिक मीट के तहत लंबी कूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते खिलाड़ी।

केकेसी में 54वीं वार्षिक एथलेटिक मीट के तहत लंबी कूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते खिलाड़ी।

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