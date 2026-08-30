Lucknow News: खेलों से बढ़ता है आत्मविश्वास और अनुशासन

लखनऊ। हुसैनगंज स्थित शशि भूषण बालिका डिग्री कॉलेज में मेजर ध्यानचंद की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में 19 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी की कैडेटों और छात्राओं ने हिस्सा लिया। यहां शटल दौड़, स्पून व मार्बल रेस, रस्साकशी और स्किपिंग आदि प्रतियोगिताएं हुईं। बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। एनसीसी अधिकारी मेजर प्रो. ऋचा मिश्रा की देखरेख में हुए कार्यक्रम में प्रतिभागियों को खेलों के महत्व और नियमित शारीरिक गतिविधियों के प्रति जागरूक किया गया। वक्ताओं ने कहा कि खेलों से अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित होती है। इस दौरान प्राचार्या प्रो. चंदना बोस, प्रो. आरती कनौजिया, डॉ रागिनी श्रीवास्तव, प्रो. बिन्दु, डॉ. सौरभ कुमार मिश्रा, डॉ. अंशुल सिंह, नीतू शुक्ला आदि मौजूद रहीं।

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