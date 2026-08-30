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Lucknow News: जन्मदिन पर केक लेकर पहुंची पत्नी, फंदे से लटका मिला पति

Sun, 30 Aug 2026 02:23 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sun, 30 Aug 2026 02:23 AM IST
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Wife arrived with a cake for his birthday, husband found hanging from a noose
अ​भिषेक त्रिवेदी की फाइल फोटो।
लखनऊ। दुबग्गा के फरीदीपुर इलाके में बृहस्पतिवार को अंजली पति अभिषेक त्रिवेदी (25) के जन्मदिन पर केक लेकर घर पहुंची तो उसका शव फंदे से लटका मिला। पति का शव देखकर अंजली बेहोश हो गईं। अभिषेक ने आत्महत्या क्यों की, इसका स्पष्ट कारण पता नहीं चल सका है।
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मूलरूप से बाराबंकी के कुतलूपुर निवासी अभिषेक ने तीन साल पहले गोमतीनगर के बड़ी जुगौली निवासी अंजली से प्रेम विवाह किया था। उनके साढ़ू दीपक के मुताबिक, अभिषेक के परिजन इस शादी से खुश नहीं थे। इसके बाद वह अंजलि के साथ दुबग्गा के फरीदीपुर में किराये के मकान में रह रहे थे।
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रक्षाबंधन के चलते अंजली बुधवार को मायके गई थीं। बृहस्पतिवार को पति के जन्मदिन पर उन्हें सरप्राइज देने के लिए केक लेकर घर पहुंचीं। दरवाजा खटखटाने पर जवाब नहीं मिला तो उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया। दरवाजा खुलवाकर अंदर पहुंचीं तो कमरे में पंखे से दुपट्टे के सहारे अभिषेक का शव लटका मिला।
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इंस्पेक्टर दुबग्गा श्रीकांत राय ने बताया कि आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। परिजनों ने भी कोई आरोप नहीं लगाया है। दीपक ने बताया कि अभिषेक ने कुछ लोन लिया था। समय पर वेतन नहीं मिलने से वह ईएमआई नहीं चुका पा रहे थे। आशंका है कि इसी तनाव में उन्होंने यह कदम उठाया।
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