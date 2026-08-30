Lucknow News: महिला के सिर पर भारी वस्तु से वार कर की गई थी हत्या

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फोरेंसिक विशेषज्ञों की मौजूदगी में बृहस्पतिवार को शव का पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, सिर के बीच जोरदार वार से महिला की हड्डी टूट गई। सिर में गंभीर चोट मौत का कारण बनी, शरीर पर करीब एक दर्जन से अधिक चोट के निशान भी मिले।एसओ गोसाईंगंज दिलेश सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी थाने नहीं पहुंची है। सोमवार को रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शुक्रवार को भैंसाकुंड श्मशान घाट पर महिला का अंतिम संस्कार करा दिया। पुलिस लगातार शिनाख्त के प्रयास कर रही है पर अब तक कोई सफलता नहीं मिली है।