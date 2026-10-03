Lucknow News: रात जागकर काटी, सुबह आंगन में पांच फीट भरा पानी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:30 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:30 AM IST
विज्ञापन
बख्शी का तालाब। बहादुरपुर गांव के 68 वर्षीय छोटा ने बताया कि रात में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ा और सुबह तक घर के आंगन में करीब पांच फीट पानी भर गया। रात जागकर काटने के बाद सुबह परिवार के करीब 12 सदस्यों और मवेशियों को गांव से बाहर निकाला गया। लासा, अकड़रिया खुर्द, दुघरा, सुल्तानपुर, बहादुरपुर और हीरापुरवा के करीब 50 घरों में पानी भरा है। शुक्रवार को ग्रामीणों ने चार फीट डूबी सड़क से ट्रैक्टर और नाव के जरिए भूसा, अनाज और गृहस्थी का सामान बाहर निकाला।
विधायक योगेश शुक्ला ने मोटर बोट से सुल्तानपुर, बहादुरपुर और हीरापुरवा पहुंचकर ग्रामीणों को मदद का भरोसा दिया। हालांकि, लासा और अकड़रिया के ग्रामीणों ने उनके लौट जाने पर नाराजगी जताई।
सीडीओ प्रफुल्ल शर्मा और एडीएम राजस्व राकेश सिंह ने पहली बार बहादुरपुर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने पीएससी की नाव समेत मोटर बोट की व्यवस्था कराने और हरदा, गुराही व लासा बाजार में राहत कैंप चलाने की जानकारी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विधायक योगेश शुक्ला ने मोटर बोट से सुल्तानपुर, बहादुरपुर और हीरापुरवा पहुंचकर ग्रामीणों को मदद का भरोसा दिया। हालांकि, लासा और अकड़रिया के ग्रामीणों ने उनके लौट जाने पर नाराजगी जताई।
विज्ञापन
सीडीओ प्रफुल्ल शर्मा और एडीएम राजस्व राकेश सिंह ने पहली बार बहादुरपुर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने पीएससी की नाव समेत मोटर बोट की व्यवस्था कराने और हरदा, गुराही व लासा बाजार में राहत कैंप चलाने की जानकारी दी।
विज्ञापन