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Lucknow News: पंच कल्याणक महोत्सव में पहुंचे विशेष सचिव, लिया आशीर्वाद

Thu, 12 Nov 2026 01:59 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:59 AM IST
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Special Secretary arrives at Panch Kalyanak Mahotsav, seeks blessings
पंच कल्याणक महोत्सव में पहुंचे विशेष सचिव, लिया आशीर्वाद।
लखनऊ। डालीगंज स्थित श्री जैन बाग जैन मंदिर में चल रहे पंचकल्याणक महोत्सव में बुधवार को विशेष सचिव (धर्मार्थ एवं संस्कृति) संजय सिंह पहुंचे। उन्होंने आचार्य सुबल सागरजी महाराज के दर्शन कर मंगल आशीर्वाद लिया।
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आचार्य ने उन्हें रुद्राक्ष की माला और धर्मशास्त्र भेंटकर सम्मानित किया। इस अवसर पर स्थानीय पार्षद अभिलाषा कटियार के पति सुदर्शन कटियार को भी आचार्य ने भेंट देकर आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में संजीव जैन, अतुल जैन, प्रदीप जैन, ज्ञान जैन, रवि जैन, सुभाष जैन, मुकेश जैन और प्रमोद जैन सहित जैन समाज के अनेक गणमान्य लोग और श्रद्धालु मौजूद रहे।
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