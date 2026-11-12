Lucknow News: दिवाली की रात हवा में सात गुना ज्यादा प्रदूषण, शोर भी बढ़ा

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संस्थान ने सात से नौ नवंबर तक चार इलाकों अलीगंज, विकासनगर, अमीनाबाद और चौक में निगरानी की। इसमें अलीगंज सबसे अधिक प्रदूषित रहा। यहां पीएम 10 का स्तर 912 और पीएम 2.5 का स्तर 558 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर तक पहुंच गया। चौक में पीएम 10- 751, अमीनाबाद में 642 और विकासनगर में 599 रहा। पीएम 2.5 का स्तर भी सभी स्थानों पर निर्धारित 60 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर की सीमा से कई गुना अधिक था।आईआईटीआर के आंकड़ों से पता चला कि 2018 में पीएम 10 का स्तर 990 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर था। इसके बाद प्रदूषण घटा और 2022 में 396 तक आ गया था। हालांकि 2022 के बाद से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने लगा है। वर्ष 2025 में पीएम 10 का औसत स्तर 565 था जो इस दिवाली पर बढ़कर 726.2 हो गया। इस प्रकार, 2025 के मुकाबले इस दिवाली पर पीएम 10 में 28.5 फीसदी का उछाल आया। पीएम 2.5 के स्तर में भी पिछले साल के मुकाबले 13.5 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। साल 2022 तक लखनऊ में प्रदूषण में कमी का जो रुझान दिखा था वह अब पलटता नजर आ रहा है।चार साल का दिवाली पर पीएम10 का स्तरवर्ष - पीएम10 (माइक्रोग्राम/घनमीटर)2022- 3962023 - 4642024 - 4512025 - 5652026 - 726.2खास बात: चार साल में पीएम 10 का स्तर 396 से बढ़कर 726.2 हो गया। यानी करीब 83.4 प्रतिशत का उछाल आया।अगले दिन भी रहा वायु प्रदूषणआतिशबाजी थमने के बाद अगले दिन भी हवा प्रदूषित रही। नौ नवंबर की रात पीएम 10 का औसत स्तर 300.1 और पीएम 2.5 का स्तर 143.4 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर रहा। दोनों ही निर्धारित मानकों से अधिक थे। पटाखों के कारण गैसीय प्रदूषण में भी वृद्धि हुई। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2) का औसत स्तर 113.8 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर पहुंच गया। यह निर्धारित मानक 80 माइक्रोग्राम से अधिक था और दिवाली से पहले की रात के मुकाबले 136.1 फीसदी ज्यादा रहा। वहीं सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) का औसत स्तर बढ़ने के बावजूद 80 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर की सीमा के भीतर रहा।निगरानी स्थल पीएम10 पीएम2.5अलीगंज912558चौक751316अमीनाबाद 642435विकासनगर599292