Lucknow News: सिटी में आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:07 AM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:07 AM IST
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उत्तराखंड महोत्सव
उत्तराखंड महापरिषद की ओर से उत्तराखंड महोत्सव के तहत सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं बीरबल साहनी मार्ग स्थित पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन में दोपहर 2 बजे से।
साइकिल वितरण
- फिक्की फ्लो लखनऊ की ओर से छात्राओं को साइकिल वितरण गोमतीनगर के लखनऊ पब्लिक स्कूल में दोपहर 1 बजे।
स्मरण
- अशोक सिंघल के जन्मशताब्दी वर्ष के तहत स्मरण कार्यक्रम शास्त्रीनगर-रकाबगंज के दुर्गा मंदिर में शाम 5 बजे।
गीता ज्ञान यज्ञ
- वेदांत सत्संग समिति राजाजीपुरम की ओर से छह दिवसीय श्रीमद्भगवतगीता ज्ञान यज्ञ राजाजीपुरम में सत्संग पार्क रूपम टेलर चौराहा के पास शाम 6 बजे।
मजलिस
- शहजादी-ए-कोनैन हजरत फातिमा जहरा की शहादत की याद में तीन दिवसीय मजलिस चौक के इमामबाड़ा सैयद तकी साहब अकबरी गेट मस्जिद तहसीन अली खान के पीछे शाम 7 बजे।
- हजरतगंज के इमामबाड़ा सिब्तैनाबाद में मजलिस शाम 7 बजे।
खेल
वीमेंस प्रो वॉलीबॉल लीग का आयोजन इकाना इंडोर स्टेडियम में शाम 5 बजे से।
ऑल इंडिया बाबू केडी सिंह हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन गोमतीनगर के विजयंत खंड स्थित मोहम्मद शाहिद स्टेडियम में दोपहर 3 बजे।
विज्ञापन
उत्तराखंड महापरिषद की ओर से उत्तराखंड महोत्सव के तहत सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं बीरबल साहनी मार्ग स्थित पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन में दोपहर 2 बजे से।
साइकिल वितरण
- फिक्की फ्लो लखनऊ की ओर से छात्राओं को साइकिल वितरण गोमतीनगर के लखनऊ पब्लिक स्कूल में दोपहर 1 बजे।
स्मरण
- अशोक सिंघल के जन्मशताब्दी वर्ष के तहत स्मरण कार्यक्रम शास्त्रीनगर-रकाबगंज के दुर्गा मंदिर में शाम 5 बजे।
गीता ज्ञान यज्ञ
- वेदांत सत्संग समिति राजाजीपुरम की ओर से छह दिवसीय श्रीमद्भगवतगीता ज्ञान यज्ञ राजाजीपुरम में सत्संग पार्क रूपम टेलर चौराहा के पास शाम 6 बजे।
मजलिस
- शहजादी-ए-कोनैन हजरत फातिमा जहरा की शहादत की याद में तीन दिवसीय मजलिस चौक के इमामबाड़ा सैयद तकी साहब अकबरी गेट मस्जिद तहसीन अली खान के पीछे शाम 7 बजे।
- हजरतगंज के इमामबाड़ा सिब्तैनाबाद में मजलिस शाम 7 बजे।
खेल
वीमेंस प्रो वॉलीबॉल लीग का आयोजन इकाना इंडोर स्टेडियम में शाम 5 बजे से।
ऑल इंडिया बाबू केडी सिंह हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन गोमतीनगर के विजयंत खंड स्थित मोहम्मद शाहिद स्टेडियम में दोपहर 3 बजे।