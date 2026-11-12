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Lucknow News: रक्षामंत्री कल संस्कृति भवन का करेंगे लोकार्पण

Thu, 12 Nov 2026 02:08 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:08 AM IST
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The Defence Minister will inaugurate the Culture Centre tomorrow
लखनऊ। रक्षामंत्री और शहर के सांसद राजनाथ सिंह शुक्रवार को शहर में रहेंगे। इस दौरान वह सुल्तानपुर रोड स्थित गुलजार उपवन में नवनिर्मित संस्कृति भवन का लोकार्पण करेंगे।भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि रक्षामंत्री शुक्रवार सुबह 11 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वह सड़क मार्ग से सुबह 11:25 बजे गुलजार उपवन, सुल्तानपुर रोड पहुंचेंगे। वहां से दोपहर एक बजे तक उद्घाटन समारोह आयोजित होगा। इसमें रक्षामंत्री शामिल होंगे। इसके बाद वह वहीं से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे।
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