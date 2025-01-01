Lucknow News: कुछ को राशन, बाकी को मिले धक्के

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एक संस्था की ओर से फ्लड रिलीफ एक्शन कार्यक्रम के तहत बाढ़ प्रभावितों को राशन किट वितरित की जा रही थी। इसकी जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। कुछ लोग अंदर थे तो बाकी बंद गेट के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। गेट खुलने पर अंदर पहुंचे लोगों को लोगों को मायूसी हाथ लगी। लोगों का नाम और नंबर लिख रहा कर्मचारी सिर्फ आश्वासन ही दे रहा था। विज्ञापन

मेरा आधार लीजिए, नंबर भी लिखिए

नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कर रहे कर्मचारी को लोगों ने घेर लिया। हर कोई आधार कार्ड आगे बढ़ाकर अपना नाम दर्ज कराने की गुहार लगा रहा था। नीलम सिंह, नीरज, पियूष, रंजना, मनोरमा, सुजीत, गीता और राजेंद्र समेत कई लोग नाम लिखवाने की कोशिश करते दिखे। लोग बार-बार पूछ रहे थे कि राशन कब मिलेगा लेकिन कर्मचारी इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दे सका। एक संस्था की ओर से फ्लड रिलीफ एक्शन कार्यक्रम के तहत बाढ़ प्रभावितों को राशन किट वितरित की जा रही थी। इसकी जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। कुछ लोग अंदर थे तो बाकी बंद गेट के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। गेट खुलने पर अंदर पहुंचे लोगों को लोगों को मायूसी हाथ लगी। लोगों का नाम और नंबर लिख रहा कर्मचारी सिर्फ आश्वासन ही दे रहा था।मेरा आधार लीजिए, नंबर भी लिखिएनाम और मोबाइल नंबर दर्ज कर रहे कर्मचारी को लोगों ने घेर लिया। हर कोई आधार कार्ड आगे बढ़ाकर अपना नाम दर्ज कराने की गुहार लगा रहा था। नीलम सिंह, नीरज, पियूष, रंजना, मनोरमा, सुजीत, गीता और राजेंद्र समेत कई लोग नाम लिखवाने की कोशिश करते दिखे। लोग बार-बार पूछ रहे थे कि राशन कब मिलेगा लेकिन कर्मचारी इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दे सका।

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लखनऊ। बाढ़ की मार झेल चुके लोगों को राहत की आस थी लेकिन राशन किट के इंतजार में उन्हें धक्कामुक्की का सामना करना पड़ा। शनिवार दोपहर 2:35 बजे फैजुल्लागंज में मौर्या मार्केट से पहले स्थित एक लॉन के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा थे। योगेश, राकेश और दीपू कुमार का कहना था कि उन्हें अंदर ही नहीं जाने दिया गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद गेट खुला तो नाम लिखवाने के लिए अफरातफरी मच गई।