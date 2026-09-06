Lucknow News: लविवि में 14 से छह दिवसीय कार्य सप्ताह फिर होगा लागू

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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में 14 सितंबर से छह दिवसीय कार्य सप्ताह फिर से लागू होगा। विवि प्रशासन ने पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया है। कुलपति के अनुमोदन के बाद कुलसचिव भावना मिश्रा ने इसका आधिकारिक आदेश जारी किया। संस्थान सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगे। यह बदलाव नए शैक्षणिक सत्र को देखते हुए किया गया है। इसका उद्देश्य पठन-पाठन, प्रशासनिक कार्यों और छात्र-छात्राओं के हितों को सुनिश्चित करना है। इससे पहले 13 मई को पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया गया था। वह व्यवस्था प्रधानमंत्री के संदेश के क्रम में अपनाई गई थी। अब विश्वविद्यालय में पुरानी कार्य व्यवस्था बहाल की जा रही है।