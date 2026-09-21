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Lucknow News: कलश यात्रा के साथ शुरू हुई श्रीमद्भागवत कथा

Mon, 21 Sep 2026 02:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Mon, 21 Sep 2026 02:21 AM IST
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Shrimad Bhagwat Katha commenced with a Kalash Yatra
कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु।
लखनऊ। राजाजीपुरम ई-ब्लॉक स्थित गौरी शंकर पार्क में रविवार को कलश यात्रा के साथ सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। यात्रा में सैकड़ों महिलाएं शामिल हुईं।
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गौरी शंकर पार्क से शुरू हुई कलश यात्रा विभिन्न मंदिरों से होते हुए कथा स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई। आयोजकों के अनुसार श्रीधाम वृंदावन से आए आचार्य मनोज कृष्ण जी महाराज 20 से 26 सितंबर तक श्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत कथा का रसपान कराएंगे।
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