Lucknow News: कार की टक्कर से दुकानदार की मौत, दो दोस्त जख्मी

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अनुराग के जीजा राजेंद्र ने बताया कि साले की अर्जुनगंज बाजार में दुकान थी। वह सामान की डिलीवरी भी करता था। बुधवार रात करीब 12:30 बजे अनुराग दोस्त विशाल और हेमंत के साथ बाइक से सामान की डिलीवरी करने गया था। उन्होंने हेलमेट भी पहना हुआ था। देर रात लौटते समय कैंट में रजमन बाजार पुलिस चौकी के पास तेज रफ्तार कार उसकी बाइक से टकरा गई। हादसे में अनुराग की मौत हो गई। पुलिस ने विशाल और हेमंत को अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। अनुराग के परिवार में पिता अशोक, मां पूनम और तीन बहनें हैं। थाना प्रभारी गुरप्रीत कौर ने बताया कि मामले में अभी तक घरवालों ने तहरीर नहीं दी है। घटनास्थल व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही हैं।

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लखनऊ। कैंट में बुधवार देर रात बेकाबू कार बाइक से टकरा गई। हादसे में बाइक चला रहे अर्जुनगंज निवासी कॉस्मेटिक दुकानदार अनुराग गुप्ता (21) की मौत हो गई जबकि बाइक सवार उनके दो दोस्त घायल हो गए।