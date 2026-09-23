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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   NHAI Regional Officer Vishal Gautam removed transfer after over road cave-in on Lucknow Kanpur Expressway

यूपी: एनएचएआई के आरओ विशाल गौतम हटाए गए, लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे धंसने के बाद हुई थी किरकिरी

Wed, 23 Sep 2026 11:58 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Wed, 23 Sep 2026 11:58 AM IST
सार

एनएचएआई के आरओ विशाल गौतम को हटा दिया गया है। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे धंसने के बाद एनएचएआई की काफी किरकिरी हुई थी। इससे पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर को हटाया गया था। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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NHAI Regional Officer Vishal Gautam removed transfer after over road cave-in on Lucknow Kanpur Expressway
NHAI - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी आरओ विशाल गौतम का तबादला हो गया है। उनका ट्रांसफर जम्मू कश्मीर किया गया है। उनकी जगह अब्दुल बासित को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो जल्द ही पदभार ग्रहण कर लेंगे। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के बाद एनएचएआई की काफी किरकिरी हुई। 
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इससे पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर नकुल प्रकाश वर्मा को हटाया गया था। उनकी जगह बरेली में तैनात रहे नवरत्न को नया पीडी बनाया गया था। हालांकि, विशाल गौतम के ट्रांसफर को उनके सहकर्मी नॉर्मल ट्रांसफर बता रहे हैं। लेकिन, सूत्रों का कहना है कि एक्सप्रेसवे पर गड्ढों से हुई किरकिरी में यह कार्रवाई पहले से तय मानी जा रही थी।
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