Lucknow News: ढाई माह में नहीं बदला सर्विस केबल, आग लगने का अंदेशा

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श्रीराम टावर के कारोबारी नीरज जौहर ने बताया कि शोरूम में 20 किलोवाट का व्यावसायिक बिजली कनेक्शन (आईडी 330400100) है। बिल्डिंग के बिजली मिस्त्री ने सर्विस केबल जर्जर होने की सलाह दी थी। नीरज ने 29 जून को जेई को फोन किया। जेई ने उसी दिन केबल बदलने का आश्वासन दिया था, पर कर्मचारी नहीं आए। 30 जून को दोबारा कॉल करने पर जेई ने जवाब नहीं दिया और फिर कॉल रिसीव करना बंद कर दिया। कारोबारी ने 19 सितंबर को अधिशासी अभियंता से लिखित शिकायत की। राजभवन खंड के अधिशासी अभियंता धर्मेंद्र कुमार सक्सेना ने बताया कि रविवार को ही उपभोक्ता की समस्या पता चली है। सोमवार को केबल को मीटर के साथ बदल दिया जाएगा।हुसैनगंज के हीवेट रोड निवासी जगदंबा देवी बाजपेयी के घर का एक माह का बिजली बिल 16 हजार रुपये का बनाया गया है। जगदंबा के बेटे आशीष ने बताया कि उनके घर में 4 किलोवाट का कनेक्शन है, जिस पर 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगा है। हर माह बिल भी जमा कर रहे हैं। जून का बिल 14 जुलाई को 3373 रुपये जमा किया गया था।अगस्त में बिल 16 हजार रुपये का आया। इसे लेकर वर्टिकल के बिलिंग सेंटर जाने पर एक महिला कर्मी ने बिल को सही बताया। कहा कि रीडर ने स्टोर रीडिंग का बिल बनाया है। सितंबर में यह बिल बढ़कर 20,822 रुपये हो गया। अधिशासी अभियंता एसके साहू ने बताया कि उपभोक्ता की शिकायत उनके संज्ञान में नहीं है।