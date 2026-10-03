Lucknow News: नौकर ने चुराई 14 किलो चांदी, कारोबारी ने साथी के साथ तीन दिन बनाया बंधक

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नवदीप ने बताया कि चौक स्थित उनके चांदी के कारखाने में आकाश यादव कई साल से काम कर रहा था। आरोप है कि बीते वर्ष से आकाश ने कारखाने से टुकड़ों से चांदी चुराना शुरू कर दिया और अब तक करीब 14 किलो चांदी चुरा चुका था। इसकी अनुमानित कीमत करीब 39 लाख है। आरोपी ने चोरी की चांदी व्यापारी अजीत पाल और बाराबंकी के हैदरगढ़ व असंद्रा के निवासी सराफा को बेच दी। व्यापारी अजीत ने चोरी की चांदी खरीदने की बात कबूल भी ली।वेतन मांगने पर की थी पिटाईउमानाथ ने बताया कि उनका बेटा आकाश नवदीप और उसके साथी संजय शुक्ला के कारखाने में काम करता है। आरोप है कि कुछ दिन पहले बेटा आरोपियों के पास वेतन मांगने गया था तो दोनों ने उसे तीन दिनत तक बंधक बनाए रखा। मामले की जानकारी होने पर उन्होंने चौक पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उनके बेटे को छुड़ाया। इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय ने बताया कि मामले की विवेचना दरोगा दीपांकर शर्मा को दी गई है। विवेचना में जो भी साक्ष्य मिलेंगे उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।