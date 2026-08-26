Lucknow News: स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए अस्पतालों में अलग वार्ड तैयार, बेड आरक्षित

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सिविल अस्पताल में 12 बेड का अलग वार्ड तैयार किया गया है। यहां एच1वन1 वायरस से संक्रमित या इसके जैसे लक्षण वाले मरीजों को भर्ती किया जाएगा। वहीं, बलरामपुर अस्पताल में छह बेड आरक्षित किए गए हैं। सिविल अस्पताल के निदेशक डॉ. जीपी गुप्ता ने बताया कि दवाओं और जांच से जुड़ी सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। जांच किट, पीपीई किट समेत अन्य जरूरी सामान का अतिरिक्त ऑर्डर भेज दिया गया है। एक से दो दिन में पर्याप्त मात्रा में जांच किट और दवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। मरीजों की जांच और इलाज में किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए स्टॉक पर भी नजर रखी जा रही है।वहीं, बलरामपुर अस्पताल के निदेशक डॉ. बीकेएस चौहान ने बताया कि छह बेड आरक्षित किए गए हैं। जांच के भी पुख्ता इंतजाम हैं। डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों को संक्रमण से बचाने की भी तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया भी एक से दो दिन में शुरू की जाएगी। अस्पतालों में पीपीई किट, मास्क और अन्य सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। मरीजों की बढ़ती संख्या की स्थिति में बेड, दवा और जांच की सुविधा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए जाएंगे।