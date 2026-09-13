ट्रांसजेंडरों से संवेदनशील व्यवहार जरूरी : देविका देवेंद्र

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उन्होंने कहा कि कमजोर और संवेदनशील परिस्थितियों में रहने वाले नागरिकों के लिए पुलिस सुरक्षा और न्याय का पहला माध्यम होती है। इसलिए सम्मानजनक संवाद, संवेदनशील व्यवहार और कानूनी जानकारी जरूरी है। सत्र में संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 21 और 21ए के तहत समानता, भेदभाव से संरक्षण, स्वतंत्रता, गरिमा और शिक्षा के अधिकारों पर चर्चा की गई। साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों की जानकारी दी गई। अधिकारियों से करुणामय पुलिसिंग, भेदभाव की रोकथाम और समुदाय के साथ विश्वास कायम करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में पशु कल्याण और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम पर भी चर्चा हुई।लैंगिक पहचान एवं गरिमा का सम्मान।भेदभाव से संरक्षण।सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच।स्वास्थ्य सेवाओं एवं शिक्षा तक पहुंच।रोजगार एवं आजीविका के अवसर।दुर्व्यवहार एवं हिंसा से सुरक्षा।जबरन या बंधुआ मजदूरी से संरक्षण।सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच।संवेदनशील पुलिसिंग।