Lucknow News: ऑटो में बैठी प्रधान सहायक से स्कूटी सवार ने लूटा बैग, गिरफ्तार

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आशियाना के बंगला बाजार निवासी गीता मल्होत्रा जवाहर भवन में प्रधान सहायक हैं। उन्होंने पुलिस को बताया था कि 29 अगस्त को दोपहर करीब 3:30 बजे वह दफ्तर से ऑटो से घर जा रही थीं। जेल चौराहे के पास स्कूटी सवार युवक ने उनका बैग झपट लिया और यू-टर्न लेकर जदुनाथ चौराहे की ओर भाग गया। बैग में 20 हजार रुपये, डेबिट कार्ड और अन्य सामान था।इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान की गई। सोमवार को आरोपी ऐशबाग के राजेंद्रनगर निवासी आयुष्मान प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया।