Lucknow News: ऑटो में बैठी प्रधान सहायक से स्कूटी सवार ने लूटा बैग, गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 01 Sep 2026 01:29 AM IST
विज्ञापन
लखनऊ। आलमबाग में 29 अगस्त को ऑटो में सवार प्रधान सहायक से बैग लूटने के मामले में पुलिस ने सोमवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने जेल चौराहे के पास स्कूटी से पहुंचकर झपट्टा मारकर बैग लूटा था।
आशियाना के बंगला बाजार निवासी गीता मल्होत्रा जवाहर भवन में प्रधान सहायक हैं। उन्होंने पुलिस को बताया था कि 29 अगस्त को दोपहर करीब 3:30 बजे वह दफ्तर से ऑटो से घर जा रही थीं। जेल चौराहे के पास स्कूटी सवार युवक ने उनका बैग झपट लिया और यू-टर्न लेकर जदुनाथ चौराहे की ओर भाग गया। बैग में 20 हजार रुपये, डेबिट कार्ड और अन्य सामान था।
इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान की गई। सोमवार को आरोपी ऐशबाग के राजेंद्रनगर निवासी आयुष्मान प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
आशियाना के बंगला बाजार निवासी गीता मल्होत्रा जवाहर भवन में प्रधान सहायक हैं। उन्होंने पुलिस को बताया था कि 29 अगस्त को दोपहर करीब 3:30 बजे वह दफ्तर से ऑटो से घर जा रही थीं। जेल चौराहे के पास स्कूटी सवार युवक ने उनका बैग झपट लिया और यू-टर्न लेकर जदुनाथ चौराहे की ओर भाग गया। बैग में 20 हजार रुपये, डेबिट कार्ड और अन्य सामान था।
विज्ञापन
इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान की गई। सोमवार को आरोपी ऐशबाग के राजेंद्रनगर निवासी आयुष्मान प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया।
विज्ञापन