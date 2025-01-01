फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Artisan's throat slit with a razor over a minor dispute; in serious condition

Lucknow News: मामूली विवाद पर कारीगर का उस्तरे से गला रेता, गंभीर

Tue, 01 Sep 2026 01:37 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 01 Sep 2026 01:37 AM IST
विज्ञापन
Artisan's throat slit with a razor over a minor dispute; in serious condition
अस्पताल में भर्ती मुनेश्वर रावत।
लखनऊ। काकोरी के ईटगांव में सोमवार दोपहर शराब पीने के दौरान हुए विवाद में दिलीप ने 59 वर्षीय मुनेश्वर रावत का गला उस्तरे से रेत दिया। हमले में मुनेश्वर गंभीर रूप से घायल हो गए। काकोरी पुलिस ने आरोपी दिलीप को हिरासत में लिया है।
विज्ञापन

बरकताबाद गांव निवासी मुनेश्वर रावत के बेटे महेंद्र के मुताबिक पिता बोरिंग कारीगर हैं। पिता नाई की दुकान पर बाल कटवाने गए थे। वहीं ईटगांव निवासी दिलीप पाल भी आ गया और दोनों शराब पीने लगे। नशे में कहासुनी बढ़ने पर दिलीप ने नाई की दुकान से उस्तरा उठाया और पिता का गला रेत दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़े। आरोपी मौके से भाग निकला। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से पिता को सीएचसी काकोरी पहुंचाया, जहां से उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया।
विज्ञापन

इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि महेंद्र की तहरीर पर दिलीप के खिलाफ हत्या का प्रयास व अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने कुछ ही देर में आरोपी को हिरासत में ले लिया था। उससे पूछताछ की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed