Lucknow News: मामूली विवाद पर कारीगर का उस्तरे से गला रेता, गंभीर

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बरकताबाद गांव निवासी मुनेश्वर रावत के बेटे महेंद्र के मुताबिक पिता बोरिंग कारीगर हैं। पिता नाई की दुकान पर बाल कटवाने गए थे। वहीं ईटगांव निवासी दिलीप पाल भी आ गया और दोनों शराब पीने लगे। नशे में कहासुनी बढ़ने पर दिलीप ने नाई की दुकान से उस्तरा उठाया और पिता का गला रेत दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़े। आरोपी मौके से भाग निकला। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से पिता को सीएचसी काकोरी पहुंचाया, जहां से उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया।इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि महेंद्र की तहरीर पर दिलीप के खिलाफ हत्या का प्रयास व अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने कुछ ही देर में आरोपी को हिरासत में ले लिया था। उससे पूछताछ की जा रही है।