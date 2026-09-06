Lucknow News: एफडीआई से निर्यात तक भारत की विकास यात्रा ने रचा इतिहास
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:26 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:26 AM IST
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लखनऊ। सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने वर्ष 2013-14 से अब तक भारत की आर्थिक एवं विकास यात्रा के प्रमुख आंकड़ों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आंकड़े देश की बढ़ती आर्थिक शक्ति, आत्मविश्वास और भविष्य की मजबूत नींव का स्पष्ट प्रमाण हैं।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2013-14 से अब तक एफडीआई 36.05 अरब डाॅलर से बढ़कर 94.53 अरब डाॅलर, विदेशी मुद्रा भंडार 304.2 अरब डाॅलर से 729.33 अरब डाॅलर और कुल निर्यात 466.22 अरब डाॅलर से 860.09 अरब डाॅलर हो गया है। खाद्यान्न उत्पादन 265.05 से बढ़कर 376.56 मिलियन टन हुआ है। यात्री वाहनों की बिक्री में करीब 85% और दोपहिया वाहनों की बिक्री में लगभग 47% वृद्धि हुई है।
डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि इसी अवधि में केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 2.29 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह केवल सरकारी खर्च नहीं, बल्कि सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, रक्षा-संरचना, बिजली और डिजिटल नेटवर्क जैसी भविष्य की उत्पादक क्षमता में निवेश है। कहा कि एफडीआई में वृद्धि वैश्विक निवेशकों के भरोसे और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि कृषि क्षेत्र की मजबूत होती क्षमता को दर्शाती है। वहीं, वाहन बिक्री में वृद्धि बढ़ती आय, आकांक्षाओं और उपभोक्ता विश्वास का संकेत है। डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि आज का निवेश आने वाले वर्षों की आय, उत्पादन और रोजगार की मजबूत नींव तैयार कर रहा है।
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उन्होंने कहा कि वर्ष 2013-14 से अब तक एफडीआई 36.05 अरब डाॅलर से बढ़कर 94.53 अरब डाॅलर, विदेशी मुद्रा भंडार 304.2 अरब डाॅलर से 729.33 अरब डाॅलर और कुल निर्यात 466.22 अरब डाॅलर से 860.09 अरब डाॅलर हो गया है। खाद्यान्न उत्पादन 265.05 से बढ़कर 376.56 मिलियन टन हुआ है। यात्री वाहनों की बिक्री में करीब 85% और दोपहिया वाहनों की बिक्री में लगभग 47% वृद्धि हुई है।
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डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि इसी अवधि में केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 2.29 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह केवल सरकारी खर्च नहीं, बल्कि सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, रक्षा-संरचना, बिजली और डिजिटल नेटवर्क जैसी भविष्य की उत्पादक क्षमता में निवेश है। कहा कि एफडीआई में वृद्धि वैश्विक निवेशकों के भरोसे और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि कृषि क्षेत्र की मजबूत होती क्षमता को दर्शाती है। वहीं, वाहन बिक्री में वृद्धि बढ़ती आय, आकांक्षाओं और उपभोक्ता विश्वास का संकेत है। डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि आज का निवेश आने वाले वर्षों की आय, उत्पादन और रोजगार की मजबूत नींव तैयार कर रहा है।
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