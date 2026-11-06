Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   culture lucknow

Lucknow News: भारत रंग महोत्सव में चुना गया दर्पण का नाटक ‘पूर्णम’

Fri, 06 Nov 2026 08:12 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 08:12 PM IST
विज्ञापन
culture lucknow

विज्ञापन


लखनऊ की नाट्य संस्था दर्पण के चार नाटक महोत्सव के लिए चुने जाने का बना रिकॉर्ड, डॉ. अनिल रस्तोगी ने निभाई अहम भूमिका


लखनऊ। शहर की प्रतिष्ठित नाट्य संस्था दर्पण के नाटक ‘पूर्णम’ का चयन भारत के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय नाट्य समारोह भारत रंग महोत्सव-2027 के लिए किया गया है। खास बात यह है कि दर्पण का यह चौथा नाटक है, जिसे भारत रंग महोत्सव में मंचन का अवसर मिला है। किसी एक नाट्य संस्था के चार नाटकों का चयन होना अपने आप में एक उपलब्धि और रिकॉर्ड है।

इससे पहले भी दर्पण के तीन नाटक इस प्रतिष्ठित महोत्सव के लिए चुने जा चुके हैं। इन चारों नाटकों में वरिष्ठ रंगकर्मी डॉ. अनिल रस्तोगी ने प्रमुख भूमिका निभाई है। इनमें से तीन नाटकों का लेखन और निर्देशन शुभदीप राहा ने किया है, जबकि चौथे नाटक ‘पूर्णम’ का लेखन और निर्देशन सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ ने किया है।
विज्ञापन


दर्पण की इस उपलब्धि को लखनऊ के रंगमंच के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डॉ. अनिल रस्तोगी ने बताया कि भारत रंग महोत्सव देश के प्रमुख नाट्य आयोजनों में शामिल है, जिसमें देश-विदेश के चुनिंदा नाट्य समूहों को अपनी प्रस्तुतियां देने का अवसर मिलता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed