Lucknow News: सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने बाघ मित्रों, वनकर्मियों, गाइड्स और चालक को किया सम्मानित

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140 बाघ मित्रों को प्रशस्ति-पत्र, टॉर्च और साड़ी देकर सम्मानित किया गया। वनकर्मियों की सुरक्षा और प्राथमिक उपचार के लिए वन विभाग को 50 रेनकोट और 10 मेडिकल/फर्स्ट-एड किट दी गईं। गाइड्स और चालकों को भी सम्मानित किया गया। डॉ. राजेश्वर सिंह ने घोषणा की कि अक्तूबर-2026 में वन्यजीव सप्ताह के दौरान विशेष बीमा शिविर आयोजित किया जाएगा। पात्र बाघ मित्रों को पांच लाख रुपये का जीवन बीमा और दो लाख रुपये का चिकित्सा बीमा दिलाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। अगले वर्ष पांच सर्वश्रेष्ठ बाघ मित्रों को 25-25 हजार रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। उन्होंने वन्यजीव संरक्षण और इससे जुड़े हितधारकों के कल्याण के लिए शासन को भेजे गए 10 लाख रुपये के प्रस्ताव की प्रभावी पैरवी का आश्वासन भी दिया। पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान और वाइल्डलाइफ फिल्म मेकर सुब्बैया नल्लामुथु भी कार्यक्रम में शामिल हुए।पीटीआर पर फिल्म बनाएंगे सुब्बैया नल्लामुथुअंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म मेकर सुब्बैया नल्लामुथु ने तराई क्षेत्र और पीलीभीत टाइगर रिजर्व पर फिल्म बनाने की घोषणा की। फिल्म में क्षेत्र के बाघ, तेंदुए, जंगल, घास के मैदान, जैव विविधता, संरक्षण प्रयास और स्थानीय समुदायों के योगदान को वैश्विक दर्शकों के सामने रखा जाएगा। डॉ. राजेश्वर सिंह ने नल्लामुथु का परिचय कराते हुए बताया कि वन्यजीव फिल्म निर्माण में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पांच बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। डीएफओ मनीष सिंह ने अत्याधुनिक लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर के जल्द उद्घाटन की बात कही। पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान ने कहा कि पीलीभीत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वन्यजीव पर्यटन स्थल बनाने और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को देश के सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व में प्रथम स्थान दिलाने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएंगे।