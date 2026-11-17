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लखनऊ। अलीगंज अग्निकांड में मामले में निलंबित हुए सहायक अभियंता संजय शुक्ला को बहाली के बाद फिर अवैध निर्माण की जांच और कार्रवाई का काम दिया गया है। उन्हें जोन पांच में तैनात किया गया है। मुख्य अभियंता मानवेंद्र सिंह ने इसका आदेश जारी कर दिया है। अलीगंज की अवैध बिल्डिंग में 22 जून को आग लगने से 15 लोगों की जान गई थी। इस मामले में एलडीए ने जिन चार कर्मचारियों को निलंबित किया था उनमें संजय शुक्ला भी शामिल थे। इस कार्रवाई के विरोध में संजय हाईकोर्ट गए जहां से उनको राहत मिली। उसके बाद शासन ने उनको बहाल किया और अब एलडीए की ओर से काम भी दिया गया है।