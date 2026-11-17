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सुधांशु के मुताबिक, वर्ष 2023 में परिचित हरीश कराकोटी के जरिये उनकी मुलाकात उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर निवासी नीमा भट्ट से हुई थी। नीमा मां शारदा एसोसिएट्स की मालकिन है। कंपनी में उसका बेटा राहुल, बेटी गुंजन और नईम अहमद भी काम करते हैं। हरीश ने उन्हें बताया था कि नीमा कारोबार समेटकर अपने बच्चों के साथ अमेरिका बसने जा रही है। इसलिए वह कंपनी की मशीनें और टूल्स बेचना चाहती है। बातचीत के बाद एक करोड़ रुपये में सौदा तय हुआ। नीमा ने एडवांस के तौर पर 70 लाख रुपये मांगे और शेष 30 लाख रुपये माल की आपूर्ति के समय देने की बात कही।सुधांशु ने बताया कि उन्होंने 18 सितंबर से नौ नवंबर 2023 के बीच नीमा को 70 लाख रुपये दे दिए। इसके बाद माल मांगने पर उन्हें अमेरिका जाने से पहले आपूर्ति का आश्वासन मिलता रहा। आरोप है कि शेष 30 लाख रुपये के बदले नीमा ने उन्हें कंपनी में निदेशक बनाने का प्रस्ताव दिया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।सुधांशु का आरोप है कि काफी समय बीतने के बाद भी न मशीनें मिलीं और न ही नीमा अमेरिका गई। रुपये और माल मांगने पर नीमा, उसके बच्चों और नईम ने हत्या की धमकी दी। पुलिस से शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।डीसीपी पूर्वी अमोल मुर्कुट ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर नीमा, उसकी कंपनी, दोनों बच्चों, नईम और हरीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।