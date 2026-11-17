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संग्राम सिंह ने बताया कि 14 नवंबर को हजरतगंज में रहते हुए उनकी नजर फेसबुक पर एक पोस्ट पर पड़ी। आरोप है कि एक यूजर ने पोस्ट में राजा भैया के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इससे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाएं भी आहत हुई हैं। एसीपी हजरतगंज अभिषेक पांडेय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्य जुटाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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लखनऊ। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के जिलाध्यक्ष संग्राम सिंह ने सोशल मीडिया पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक राजा भैया के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोमवार को हजरतगंज थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।