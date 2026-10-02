Lucknow News: आज नहीं होगा संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:56 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:56 AM IST
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लखनऊ। जनता की नगर निगम और जलकल विभाग से जुड़ीं शिकायतों की सुनवाई और इनके समाधान के लिए हर महीने के पहले शुक्रवार को होने वाला नगर निगम के संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन इस शुक्रवार को नहीं होगा। गांधी जयंती के कारण इसे स्थगित किया गया है। महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस की अगली तिथि जल्द घोषित की जाएगी। नई तिथि तय होने के बाद नागरिकों को इसकी सूचना दी जाएगी।
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