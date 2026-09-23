Lucknow News: समीर वर्मा और चिराग सेन ने जीते मुकाबले

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यूपी बैडमिंटन अकादमी में आयोजित प्रतियोगिता के पुरुष एकल में यूपी के रजत तिवारी ने ओडिशा के जयेश अग्रवाल को 16-14, 14-16, 15-7, यूपी के प्रभास कुमार कुशवाहा ने महाराष्ट्र के अजय मीना को 15-13, 15-10, यूपी के शांतनु शर्मा ने छत्तीसगढ़ के समर्थ विजय को 15-12, 15-9, यूपी के भूमेश उतरानी ने दिल्ली के जयंत पाराशर को 15-6, 15-9, यूपी के अर्णव यादव ने आंध्र प्रदेश के चरन तेज को 15-9, 15-7, यूपी के कुमार हर्ष ने आंध्र प्रदेश के कार्तिक को 15-11, 15-10, यूपी के वेदांश ने मणिपुर के नील को 15-12, 15-6, यूपी के कार्तिक त्यागी ने महाराष्ट्र के दिग्विजय को 7-15, 15-10, 15-8, यूपी के आकाश सिंह ने छत्तीसगढ़ के सिद्धार्थ प्रताप सिंह को 15-8, 8-15, 15-13, यूपी के अभिनव पंघाल ने मध्य प्रदेश के पार्थ भट्ट को 15-11, 15-9, यूपी के इश्मीत सिंह ने छत्तीसगढ़ के दिगेंद्र कुमार को 15-9, 15-4 और यूपी के सिद्धांत सालार ने कर्नाटक के भावेश को 15-12, 15-5 से हराया।वहीं यूपी के शिवम कुमार मिश्रा, आशु बालियान, सुमित चाहर, रिशांक, देवांश गोविला भी तीसरे दौर में पहुंच गए। मिश्रित युगल के तहत यूपी के आयुष अग्रवाल व हरियाणा की शिवानी संतोष सिंह, यूपी के संरेख चौरसिया व उत्तराखंड की अनुश्री शर्मा, यूपी के दक्ष गौतम व गुजरात की बृंदा, यूपी के अभ्यांश सिंह व उत्तराखंड की शांभवी, यूपी के शुभम यादव व रूद्राणी जायसवाल और यूपी के हिशाम अजीज व स्नेहा सिंह ने तीसरे दौर में प्रवेश किया।प्रतियोगिता के पुरुष युगल के पहले दौर में यूपी के प्रतीक कुमार व अभिषेक कुशवाहा, दीपक शर्मा व गुरप्रीत सिंह, अर्चित सिन्हा व शिवम वर्मा तथा संरेख चौरसिया व कपिल सलोनिया ने जीत दर्ज कर दूसरे दौर में जगह बनाई।