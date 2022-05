{"_id":"627805448b1cc45aaa7ba89d","slug":"samajwadi-party-is-countering-shivpal-with-help-of-mulayam-singh","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: शिवपाल यादव की सक्रियता से सचेत हुई सपा, मुलायम को आगे कर तय की जा रही रणनीति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Mon, 09 May 2022 12:47 AM IST