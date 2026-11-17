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एचसीएल कंपनी में इंजीनियर ऋषभ दीक्षित परिवार के साथ आनंद नगर में रहते हैं। उनकी मां रानी दीक्षित के मुताबिक, दिवाली के बाद परिवार कानपुर उनके भतीजे के घर गया था। वहां से ऋषभ पत्नी और बच्चों के साथ कार से वैष्णो देवी दर्शन के लिए रवाना हो गए, जबकि वह कानपुर में ही रुक गई थीं। सोमवार दोपहर माली काम करने मकान पहुंचा तो जीने की ओर लगा ताला और कुंडी टूटी मिली। ऊपर जाकर देखा तो कमरों के ताले भी टूटे हुए थे। उसने तत्काल उन्हें और पुलिस को सूचना दी। वह रिश्तेदारों के साथ घर पहुंचीं। अंदर सामान बिखरा पड़ा था। नकदी और आभूषण गायब थे।इंस्पेक्टर आलमबाग बृजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि रानी दीक्षित की शिकायत पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से नमूने जुटाकर जांच के लिए भेजे हैं। चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए चार टीमें लगाई गई हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।