Lucknow News: इंजीनियर के मकान का ताला तोड़कर 50 लाख रुपये और जेवर चोरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 17 Nov 2026 01:55 AM IST
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आलमबाग। आनंद नगर में चोरों ने इंजीनियर के मकान का ताला तोड़कर 50 लाख रुपये और आभूषण पार कर दिए। वारदात के समय परिवार के सदस्य बाहर गए हुए थे। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
एचसीएल कंपनी में इंजीनियर ऋषभ दीक्षित परिवार के साथ आनंद नगर में रहते हैं। उनकी मां रानी दीक्षित के मुताबिक, दिवाली के बाद परिवार कानपुर उनके भतीजे के घर गया था। वहां से ऋषभ पत्नी और बच्चों के साथ कार से वैष्णो देवी दर्शन के लिए रवाना हो गए, जबकि वह कानपुर में ही रुक गई थीं। सोमवार दोपहर माली काम करने मकान पहुंचा तो जीने की ओर लगा ताला और कुंडी टूटी मिली। ऊपर जाकर देखा तो कमरों के ताले भी टूटे हुए थे। उसने तत्काल उन्हें और पुलिस को सूचना दी। वह रिश्तेदारों के साथ घर पहुंचीं। अंदर सामान बिखरा पड़ा था। नकदी और आभूषण गायब थे।
इंस्पेक्टर आलमबाग बृजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि रानी दीक्षित की शिकायत पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से नमूने जुटाकर जांच के लिए भेजे हैं। चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए चार टीमें लगाई गई हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।
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एचसीएल कंपनी में इंजीनियर ऋषभ दीक्षित परिवार के साथ आनंद नगर में रहते हैं। उनकी मां रानी दीक्षित के मुताबिक, दिवाली के बाद परिवार कानपुर उनके भतीजे के घर गया था। वहां से ऋषभ पत्नी और बच्चों के साथ कार से वैष्णो देवी दर्शन के लिए रवाना हो गए, जबकि वह कानपुर में ही रुक गई थीं। सोमवार दोपहर माली काम करने मकान पहुंचा तो जीने की ओर लगा ताला और कुंडी टूटी मिली। ऊपर जाकर देखा तो कमरों के ताले भी टूटे हुए थे। उसने तत्काल उन्हें और पुलिस को सूचना दी। वह रिश्तेदारों के साथ घर पहुंचीं। अंदर सामान बिखरा पड़ा था। नकदी और आभूषण गायब थे।
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इंस्पेक्टर आलमबाग बृजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि रानी दीक्षित की शिकायत पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से नमूने जुटाकर जांच के लिए भेजे हैं। चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए चार टीमें लगाई गई हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।
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