Lucknow News: चार लोगों से 21 लाख रुपये ठगे

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ठाकुरगंज के दौलतगंज निवासी शीला देवी के मुताबिक उनके पास चार सितंबर की सुबह 9:34 बजे व्हाट्सएप कॉल आई। फोन करने वाले ने खुद को ग्रीन गैस कंपनी का प्रतिनिधि बताकर मीटर अपडेट कराने के लिए भुगतान करने के लिए कहा। रकम न देने पर कनेक्शन काटने की धमकी दी। इस पर उन्होंने कॉल काट दी। 14 सितंबर को उनके मोबाइल पर 12 ट्रांजेक्शन के मेसेज आए। जांच करने पर पता चला कि उनके दो बैंक खातों से 9.29 लाख रुपये निकाल लिए गए हैं।सरस्वतीपुरम निवासी राजेंद्र राम को बिल जमा करने के नाम पर 13 सितंबर को कॉल कर एपीके फाइल भेजी गई। इस पर क्लिक करते ही मोबाइल हैक हो गया और खाते से कई बार में 7.38 लाख रुपये निकाल लिए गए। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर आलोक राय ने बताया कि दोनों पीड़ितों की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों की रकम फ्रीज कराने की कोशिश की जा रही है।साइबर ठगों ने सआदतगंज निवासी राहुल रत्न सिंह के खाते से 1.64 लाख और गाजीपुर क्षेत्र निवासी रंजना रस्तोगी के खातों से 2.69 लाख रुपये निकाल लिए। दोनों थाने के प्रभारियों के मुताबिक मामले की तफ्तीश साइबर सेल कर रही है।