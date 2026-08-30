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Lucknow News: रोहिन ने दोहरा खिताब जीता

Sun, 30 Aug 2026 01:59 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:59 AM IST
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Rohin won a double title.
लखनऊ। तीसरी वरीय उत्तर प्रदेश के रोहिन राज ने अंडर-16 आइटा चैंपियनशिप में बालक एकल खिताब जीत लिया। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। इस जीत के साथ रोहिन राज ने अपना खिताबी डबल पूरा कर लिया। उन्होंने एक दिन पहले, 28 अगस्त 2026 को सात्विक गुप्ता के साथ बालक युगल खिताब भी जीता था।
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यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। रोहिन ने टूर्नामेंट में अपनी श्रेष्ठता साबित की। यह टूर्नामेंट एसडीएस टेनिस अकादमी की ओर से ला-मार्टिनियर कॉलेज स्थित लामार्टिनियर टेनिस फैसिलिटी में आयोजित किया गया था। बालक एकल फाइनल में रोहिन राज ने उत्तर प्रदेश के ही हारिस खान को हराया। उन्होंने हारिस को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से मात दी। रोहिन ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया।
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उन्होंने महत्वपूर्ण मौकों पर अंक जुटाकर हारिस पर दबाव बनाए रखा। पहले सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर हुई। रोहिन ने यह सेट 6-4 से जीतकर बढ़त बनाई। दूसरे सेट में भी रोहिन ने अपनी लय बरकरार रखी और तेज सर्विस और दमदार ग्राउंड स्ट्रोक से हारिस को वापसी का मौका नहीं किया। अंत में 6-3 से जीत दर्ज कर मुकाबला जीतकर रोहिन ने खिताब अपने नाम कर लिया।
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