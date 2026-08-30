Lucknow News: रोहिन ने दोहरा खिताब जीता

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यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। रोहिन ने टूर्नामेंट में अपनी श्रेष्ठता साबित की। यह टूर्नामेंट एसडीएस टेनिस अकादमी की ओर से ला-मार्टिनियर कॉलेज स्थित लामार्टिनियर टेनिस फैसिलिटी में आयोजित किया गया था। बालक एकल फाइनल में रोहिन राज ने उत्तर प्रदेश के ही हारिस खान को हराया। उन्होंने हारिस को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से मात दी। रोहिन ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया।उन्होंने महत्वपूर्ण मौकों पर अंक जुटाकर हारिस पर दबाव बनाए रखा। पहले सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर हुई। रोहिन ने यह सेट 6-4 से जीतकर बढ़त बनाई। दूसरे सेट में भी रोहिन ने अपनी लय बरकरार रखी और तेज सर्विस और दमदार ग्राउंड स्ट्रोक से हारिस को वापसी का मौका नहीं किया। अंत में 6-3 से जीत दर्ज कर मुकाबला जीतकर रोहिन ने खिताब अपने नाम कर लिया।