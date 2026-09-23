Lucknow News: रोडवेज बस आगे चल रहे ट्रक से भिड़ी, पांच घायल

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एडीसीपी दक्षिणी रल्लापल्ली वसंथ कुमार ने बताया कि घायलों में फतेहपुर निवासी बस चालक हरिओम (35), कानपुर देहात निवासी परिचालक मुकेश कुमार (46), रायबरेली के लालगंज निवासी बांसदेव निर्मल (68), लालगंज स्थित रायपुर निवासी अतुल सिंह (28) और ऐशबाग निवासी अशोक कुमार (35) शामिल हैं। हादसे के बाद बस में सवार करीब 25 यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बस से बाहर निकाला। पुलिस ने सभी को सीएचसी मोहनलालगंज पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चालक हरिओम और यात्री बांसदेव निर्मल को गंभीर हालत में लोकबंधु अस्पताल रेफर किया गया। अन्य घायलों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।एडीसीपी ने बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर भाग गया। पुलिस ने अन्य यात्रियों को दूसरी बसों से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया। घटना के संबंध में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।