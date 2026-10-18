Lucknow News: फैजुल्लागंज में बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री

लखनऊ। फैजुल्लागंज के बाढ़ पीड़ितों को शनिवार को ''टीम लखनऊ'' ने राहत सामग्री बांटी। संस्था के मुर्तजा अली व रोहित अग्रवाल ने बताया कि जरूरतमंदों के बीच आटा, दाल, चावल, तेल, मसाले और सब्जियां बांटी गईं। सामुदायिक रसोई (लंगर सेवा) भी आयोजित किया गया। इस दौरान मनकामेश्वर मंदिर की महंत देव्या गिरि, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के मौलाना मुश्ताक नदवी, चारबाग गुरुद्वारे के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बग्गा, निर्मल सिंह, गोल्डी छावड़ा, मुरलीधर आहूजा उपस्थित रहे।

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