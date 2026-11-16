Lucknow News: वागेश्वरी अपार्टमेंट में वन बीएचके के लिए पंजीकरण आज से

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बिजनौर रोड स्थित इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 312 वन बीएचके फ्लैट बनाए गए हैं। प्रत्येक फ्लैट का क्षेत्रफल 40.25 वर्ग मीटर और कीमत 8.99 लाख रुपये तय की गई है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 1.50 लाख और राज्य सरकार की ओर से एक लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके बाद लाभार्थियों को फ्लैट के लिए 6.49 लाख रुपये चुकाने होंगे। पंजीकरण के लिए पांच हजार रुपये जमा करने होंगे। योजना से पीजीआई की दूरी करीब पांच किलोमीटर और चारबाग रेलवे स्टेशन की दूरी 12 किलोमीटर है।रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 या 24 नवंबर को राजधानी आ सकते हैं। अपने दौरे के दौरान वह कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास कर सकते हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे।रक्षामंत्री आवास विकास की सौमित्र विहार आवासीय योजना और ग्रीन कॉरिडोर के डालीगंज फ्लाईओवर का लोकार्पण कर सकते हैं। इसके अलावा बैकुंठधाम से लॉ मार्टिनियर कॉलेज तक ग्रीन कॉरिडोर के फ्लाईओवर निर्माण का शिलान्यास करेंगे। फैजुल्लागंज में बाढ़ से बचाव के लिए बनने वाले बंधे और पंपिंग स्टेशन का भूमि पूजन भी प्रस्तावित है।इस दौरान बसंतकुंज योजना के 110 पीएम आवास के आवंटियों को चाबियां सौंपी जाएंगी। वहीं, आईटी सिटी योजना में लैंडपूलिंग के तहत जमीन देने वाले किसानों को भूखंडों के आवंटन पत्र दिए जाएंगे।एलडीए वीसी के मुताबिक, बैकुंठधाम के पास गोमती नदी पर करीब 70 करोड़ रुपये की लागत से 330 मीटर लंबा छह लेन का फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इसके बनने से समतामूलक चौराहे और 1090 चौराहे पर यातायात का दबाव कम होगा और आवागमन सुगम होगा।