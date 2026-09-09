Lucknow News: लापता पेंट कारोबारी का शव दुकान में फंदे से लटका मिला
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Wed, 09 Sep 2026 02:24 AM IST
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लखनऊ। कैंट के मखनिया माहौल निवासी पेंट कारोबारी रोहित (33) का शव मंगलवार सुबह कैंटोनमेंट चौराहा स्थित उनकी दुकान में फंदे से लटका मिला। वह सोमवार सुबह से लापता थे और परिजनों ने कैंट थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें पत्नी से चल रहे विवाद का जिक्र है।
रोहित के बहनोई गौरव के मुताबिक, रोहित का पत्नी मनजीत कौर से तलाक का मुकदमा चल रहा था। मनजीत बेटे के साथ गोमतीनगर स्थित मायके में रह रही हैं। रोहित कई बार ससुराल जाकर सुलह की कोशिश कर चुके थे लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद वह तनाव में रहने लगे थे।
सोमवार सुबह रोहित सामान लेने की बात कहकर घर से निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे। रोहित की मां रीता और परिजनों ने उनकी तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद परिजनों ने कैंट थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई। मंगलवार सुबह परिजन दुकान पहुंचे तो ताला खुला मिला। शटर उठाने पर अंदर एंगल से दुपट्टे के सहारे रोहित का शव लटका मिला। सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम पहुंची। एसओ कैंट गुरप्रीत कौर ने बताया कि सुसाइड नोट में पत्नी से विवाद का उल्लेख है। परिजनों ने अभी तहरीर नहीं दी है।
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रोहित के बहनोई गौरव के मुताबिक, रोहित का पत्नी मनजीत कौर से तलाक का मुकदमा चल रहा था। मनजीत बेटे के साथ गोमतीनगर स्थित मायके में रह रही हैं। रोहित कई बार ससुराल जाकर सुलह की कोशिश कर चुके थे लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद वह तनाव में रहने लगे थे।
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सोमवार सुबह रोहित सामान लेने की बात कहकर घर से निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे। रोहित की मां रीता और परिजनों ने उनकी तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद परिजनों ने कैंट थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई। मंगलवार सुबह परिजन दुकान पहुंचे तो ताला खुला मिला। शटर उठाने पर अंदर एंगल से दुपट्टे के सहारे रोहित का शव लटका मिला। सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम पहुंची। एसओ कैंट गुरप्रीत कौर ने बताया कि सुसाइड नोट में पत्नी से विवाद का उल्लेख है। परिजनों ने अभी तहरीर नहीं दी है।
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