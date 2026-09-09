Lucknow News: लापता पेंट कारोबारी का शव दुकान में फंदे से लटका मिला

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रोहित के बहनोई गौरव के मुताबिक, रोहित का पत्नी मनजीत कौर से तलाक का मुकदमा चल रहा था। मनजीत बेटे के साथ गोमतीनगर स्थित मायके में रह रही हैं। रोहित कई बार ससुराल जाकर सुलह की कोशिश कर चुके थे लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद वह तनाव में रहने लगे थे।सोमवार सुबह रोहित सामान लेने की बात कहकर घर से निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे। रोहित की मां रीता और परिजनों ने उनकी तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद परिजनों ने कैंट थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई। मंगलवार सुबह परिजन दुकान पहुंचे तो ताला खुला मिला। शटर उठाने पर अंदर एंगल से दुपट्टे के सहारे रोहित का शव लटका मिला। सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम पहुंची। एसओ कैंट गुरप्रीत कौर ने बताया कि सुसाइड नोट में पत्नी से विवाद का उल्लेख है। परिजनों ने अभी तहरीर नहीं दी है।