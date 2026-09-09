Lucknow News: कॅरिअर में संयोग नहीं, सही चुनाव जरूरी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:24 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:24 AM IST
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लखनऊ। डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में मंगलवार को दीक्षारंभ कार्यक्रम में नवप्रवेशित विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ कॅरिअर की दिशा तय करने की जानकारी मिली। स्टेट कॅरिअर काउंसलर डॉ. डीके वर्मा ने कहा कि कॅरिअर चुनाव से बनता है न कि संयोग से। कॅरिअर का चुनाव सोच-समझकर करना चाहिए। नौकरी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करती है, जबकि कॅरिअर उद्देश्यपूर्ण जीवन की दिशा तय करता है। वाणिज्य विभाग के डीन प्रो. संजीव गुप्ता ने विभाग की शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी दी। समन्वयन डॉ. कौशिकी सिंह ने किया। डीन एकेडमिक्स प्रो. वीके सिंह की मौजूदगी में श्रुति शुक्ला ने विश्वविद्यालय का कुलगीत प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों को एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई।
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