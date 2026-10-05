सपा ने तीसरे राज्यसभा प्रत्याशी को लेकर सोमवार को अपने पत्ते नहीं खोले। हालांकि, पार्टी सूत्रों का कहना है कि तीसरे प्रत्याशी का नामांकन मंगलवार को कराए जाने की पूरी संभावना है। इसमें भाजपा सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री के नाम की भी चर्चा रही। पूर्व केंद्रीय मंत्री के परिवार में दो वोट हैं। इससे सपा की ओर से तीसरे प्रत्याशी को उतारे जाने की संभावना काफी बढ़ गई है।

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सपा के एक विधायक ने स्वीकार किया कि प्रस्तावक के तौर पर कोरे नामांकन पत्र पर विधायकों के हस्ताक्षर करा लिए गए हैं। तीसरे प्रत्याशी के मैदान में उतरने से यूपी की 10 राज्यसभा सीटों का चुनाव और दिलचस्प हो गया है। प्रत्याशी के नाम को लेकर पूर्व सांसद सलीम शेरवानी और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा के नाम की चर्चा भी होती रही। पार्टी ने सोमवार की देर शाम तक किसी के नाम की पुष्टि नहीं की।भाजपा के पूर्व सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि जिस परिवार में मां और पिता का मान व सम्मान न हो, उस परिवार में नहीं रहना चाहिए। यह पूर्व केंद्रीय मंत्री दलित जाति से हैं। इससे राजनीतिक गलियारे में यह बात स्पष्ट हो गई कि इस परिवार ने भाजपा से बगावत कर दी है। सपा के गणित के हिसाब से उसे अपना तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए 5 वोटों की आवश्यकता है।सपा का तीसरा प्रत्याशी कौन होगा? सपा नेतृत्व के करीबी नेताओं ने बताया कि अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लेंगे। तीसरा प्रत्याशी उतारे जाने की संभावना 99 प्रतिशत है। साथ ही कहा कि तीसरा प्रत्याशी चौंकाने वाला होगा। यहां बता दें कि नामांकन दाखिल करने के लिए मंगलवार अंतिम दिन है।