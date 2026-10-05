राज्यसभा चुनाव: सपा यूपी में उतारेगी अपना तीसरा उम्मीदवार, मंगलवार को होगा नामांकन; रेस में ये नाम सबसे आगे

मंगलवार को नामांकन

सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बताया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहले ही कहा था कि जरूरी संख्या बल मिलने पर पार्टी तीसरा उम्मीदवार उतारेगी। हमारा तीसरा उम्मीदवार मंगलवार को नामांकन दाखिल करेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हम बीजेपी को करारी शिकस्त देंगे। हालांकि, पार्टी ने अभी तीसरे उम्मीदवार के नाम का खुलासा नहीं किया है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, पूर्व राज्य मंत्री अरविंद सिंह गोपी या पार्टी नेता राजपाल यादव/राजपाल कश्यप संभावित चेहरे हो सकते हैं, जिसपर अंतिम मुहर अखिलेश यादव लगाएंगे।