Lucknow News: रघुवीर व मौनी सबसे तेज दौड़े

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खेल विभाग यूपी की ओर से क्षेत्रीय खेल कार्यालय की देखरेख में आयोजित प्रतियोगिता में 193 बालक और 236 बालिकाओं ने हिस्सा लिया। बालक वर्ग में पांच किलोमीटर और बालिका वर्ग में तीन किलोमीटर की दौड़ कराई गई। प्रतियोगिता का शुभारंभ क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी डॉ. अतुल सिन्हा और जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव वीआर वरुण ने हरी झंडी दिखाकर किया।पांच किलोमीटर दौड़ में रघुवीर यादव ने 17 मिनट 12.49 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया। शिवम यादव 17 मिनट 19.81 सेकंड के साथ दूसरे और सत्येंद्र रावत 17 मिनट 49.81 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे। अविनाश चौथे, प्रदीप कुमार पांचवें और निरंकश शर्मा छठे स्थान पर रहे।तीन किलोमीटर की बालिका दौड़ में मौनी ने 13 मिनट 23.99 सेकंड में दौड़ पूरी कर पहला स्थान हासिल किया। अर्शी खान 13 मिनट 48.96 सेकंड के साथ दूसरे और मीरा देवी 14 मिनट 26.85 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। आलिया चौथे, सृष्टि पांचवें और रूमन पाल छठे स्थान पर रहीं। दौड़ के बाद मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉ. आनंदेश्वर पांडेय ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया और विजेताआें को पुरस्कृत किया।