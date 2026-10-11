पूर्वांचल एक जगह नहीं, एक भावना है जो देश को दिशा देती है : ब्रजेश पाठक

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कार्यक्रम के डेवलपमेंट ऑफ पूर्वांचल : द रोड अहेड सत्र में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति सालाना आय 2017 में 45-50 हजार रुपये थी, जो अब 1.20 लाख रुपये सालाना से अधिक हो गई है। उन्होंने सात नए एक्सप्रेसवे और कानून-व्यवस्था में सुधार को विकास के लिए अहम बताया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा से ही भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। ब्रजेश पाठक ने बताया कि एसजीपीजीआई के स्पोक-हब मॉडल से पूर्वांचल के मेडिकल कालेजों को जोड़कर गंभीर मरीजों को विशेषज्ञों की ऑनलाइन सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। सांसद जगदंबिका पाल ने संस्था के प्रयासों की सराहना की।आठ विभूतियों को माटी सम्मानसम्मानित होने वालों में एडीजी कानून-व्यवस्था व यूपी एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश, प्रो. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, प्रतीक त्रिवेदी, आनंद स्वरूप अग्रवाल, आद्या श्रीवास्तव और प्रदीप नारायण सिंह शामिल रहे। अमिताभ यश ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत करीब 50 हजार अपराधियों को सजा दिलाने की जानकारी दी।लोकनृत्य और नाटक ने बांधा समांबैजनाथ यादव की टीम ने कहरवा और जांघिया लोकनृत्य प्रस्तुत किए। कवि सम्मेलन में अशोक टाटंबरी, आलोक अविरल, डॉ. पंकज प्रसून, डॉ. भावना श्रीवास्तव और राज कुमार सिंह ने रचनाएं सुनाईं। केपी सक्सेना लिखित और सुनील सोनू निर्देशित हास्य नाटक बार रे बाप का मंचन हुआ। समापन पर पूर्वांचल के पारंपरिक व्यंजनों का भोज आयोजित किया गया। माटी महोत्सव के संयोजक आसिफ आजमी ने बताया कि संस्था के नौवें वर्ष में दिल्ली, मुंबई, पटना और लखनऊ में आयोजन किए गए।