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Lucknow News: पीएसपीबी और कैग ने जीते मुकाबले

Mon, 16 Nov 2026 02:26 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:26 AM IST
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PSPB and CAG won their matches
मुकाबले के दौरान हॉकी खेलते खिलाड़ी। 
लखनऊ। पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (पीएसपीबी) और कैग ने अपने मुकाबजे जीतते हुए ऑल इंडिया केडी सिंह बाबू प्राइजमनी हॉकी प्रतियोगिता में पूरे अंक प्राप्त किए।
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गत विजेता पीएसपीबी ने नवल टाटा हॉकी अकादमी (एनटीएचए) जमशेदपुर को 7-1 और कैग ने ईस्टर्न रेलवे को 3-1 से पराजित किया। पद्मश्री मो. शाहिद स्टेडियम में खेली जा रही प्रतियोगिता में रविवार को दो लीग मुकाबले खेले गए।
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पहले मुकाबले में पीएसपीबी ने आक्रामक हॉकी खेली। पहले क्वार्टर में मनप्रीत ने छठे और सुदीप चिरमाको ने 11वें मिनट में गोल दागे। दूसरे क्वार्टर में सुदीप ने 20वें मिनट में अपना दूसरा गोल किया। दिलबर बालरा ने 29वें मिनट में गोल कर बढ़त 4-0 कर दी।
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तीसरे क्वार्टर में तलविंदर सिंह ने 39वें मिनट में मैदानी गोल कर बढ़त 5-0 की। चौथे क्वार्टर में करण कुमार ने 46वें मिनट में जमशेदपुर के लिए खाता खोला। इसके बाद अफान यूसुफ ने 50वें और कप्तान देवेंद्र वाल्मिकी ने 55वें मिनट में गोल किए। इन गोलों से पीएसपीबी की जीत 7-1 से पक्की हो गई।
प्रतियोगिता के दूसरे मुकाबले में कैग का सामना ईस्टर्न रेलवे से हुआ। पूल बी के तहत खेले गए मुकाबले का पहला क्वार्टर गोलरहित समाप्त हुआ था। इस दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर कई मूव बनाए, लेकिन किसी भी टीम को गोल करने में सफलता नहीं मिली। दूसरे क्वार्टर में कैग के खिलाड़ियों ने नौ मिनट के भीतर तीन मैदानी गोल दागकर मुकाबला एकतरफा बना दिया। टीम के लिए सी मेदप्पा ने 20वें, हरीश ने 24वें और वीरा ने 29वें मिनट में मैदानी गोल किए। इस बीच अंकुर तलवार ने 58वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अंतर कम किया। अंत में कैग ने 3-1 की जीत के साथ विजयी अंक बटोरे।

मुकाबले के दौरान हॉकी खेलते खिलाड़ी। 

मुकाबले के दौरान हॉकी खेलते खिलाड़ी। 

मुकाबले के दौरान हॉकी खेलते खिलाड़ी। 

मुकाबले के दौरान हॉकी खेलते खिलाड़ी। 

मुकाबले के दौरान हॉकी खेलते खिलाड़ी। 

मुकाबले के दौरान हॉकी खेलते खिलाड़ी। 

मुकाबले के दौरान हॉकी खेलते खिलाड़ी। 

मुकाबले के दौरान हॉकी खेलते खिलाड़ी। 

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