फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Protest outside the post-mortem house in Lucknow over the death of a woman from Ayodhya.

Lucknow News: अयोध्या की महिला की मौत पर लखनऊ में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर प्रदर्शन

Wed, 16 Sep 2026 02:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
Protest outside the post-mortem house in Lucknow over the death of a woman from Ayodhya.
समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते स्वामी प्रसाद मौर्य और मौके पर पहुंची पुलिस।
लखनऊ। अयोध्या के कंदैला में हुए गोलीकांड में जख्मी पार्वती देवी की मौत के बाद मंगलवार को पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। पार्वती का केजीएमयू में इलाज चल रहा था। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समर्थकों के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। देर रात पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली।
विज्ञापन

परिजनों और पूर्व मंत्री के समर्थकों ने करीब एक घंटे तक पोस्टमार्टम हाउस के बाहर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। हंगामा बढ़ता देख कई थानों की पुलिस बुला ली गई। जेसीपी कानून-व्यवस्था बबलू कुमार ने समर्थकों को गिरफ्तार करने की बात कही, जिससे विवाद बढ़ गया। लोगों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की।
विज्ञापन

बता दें कि 25 अगस्त को अयोध्या के कंदैला में राम लगन मौर्य और उनकी मां पार्वती को गोली मारी गई थी। हमले में राम लगन की मौत हो गई थी, जबकि पार्वती गंभीर रूप से घायल हो गई थीं।

समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते स्वामी प्रसाद मौर्य और मौके पर पहुंची पुलिस।

समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते स्वामी प्रसाद मौर्य और मौके पर पहुंची पुलिस।

समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते स्वामी प्रसाद मौर्य और मौके पर पहुंची पुलिस।

समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते स्वामी प्रसाद मौर्य और मौके पर पहुंची पुलिस।

समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते स्वामी प्रसाद मौर्य और मौके पर पहुंची पुलिस।

समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते स्वामी प्रसाद मौर्य और मौके पर पहुंची पुलिस।

समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते स्वामी प्रसाद मौर्य और मौके पर पहुंची पुलिस।

समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते स्वामी प्रसाद मौर्य और मौके पर पहुंची पुलिस।

समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते स्वामी प्रसाद मौर्य और मौके पर पहुंची पुलिस।

समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते स्वामी प्रसाद मौर्य और मौके पर पहुंची पुलिस।

समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते स्वामी प्रसाद मौर्य और मौके पर पहुंची पुलिस।

समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते स्वामी प्रसाद मौर्य और मौके पर पहुंची पुलिस।

समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते स्वामी प्रसाद मौर्य और मौके पर पहुंची पुलिस।

समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते स्वामी प्रसाद मौर्य और मौके पर पहुंची पुलिस।

समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते स्वामी प्रसाद मौर्य और मौके पर पहुंची पुलिस।

समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते स्वामी प्रसाद मौर्य और मौके पर पहुंची पुलिस।

समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते स्वामी प्रसाद मौर्य और मौके पर पहुंची पुलिस।

समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते स्वामी प्रसाद मौर्य और मौके पर पहुंची पुलिस।

समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते स्वामी प्रसाद मौर्य और मौके पर पहुंची पुलिस।

समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते स्वामी प्रसाद मौर्य और मौके पर पहुंची पुलिस।

समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते स्वामी प्रसाद मौर्य और मौके पर पहुंची पुलिस।

समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते स्वामी प्रसाद मौर्य और मौके पर पहुंची पुलिस।

समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते स्वामी प्रसाद मौर्य और मौके पर पहुंची पुलिस।

समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते स्वामी प्रसाद मौर्य और मौके पर पहुंची पुलिस।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed