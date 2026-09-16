Lucknow News: अयोध्या की महिला की मौत पर लखनऊ में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर प्रदर्शन
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:27 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:27 AM IST
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लखनऊ। अयोध्या के कंदैला में हुए गोलीकांड में जख्मी पार्वती देवी की मौत के बाद मंगलवार को पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। पार्वती का केजीएमयू में इलाज चल रहा था। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समर्थकों के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। देर रात पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली।
परिजनों और पूर्व मंत्री के समर्थकों ने करीब एक घंटे तक पोस्टमार्टम हाउस के बाहर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। हंगामा बढ़ता देख कई थानों की पुलिस बुला ली गई। जेसीपी कानून-व्यवस्था बबलू कुमार ने समर्थकों को गिरफ्तार करने की बात कही, जिससे विवाद बढ़ गया। लोगों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की।
बता दें कि 25 अगस्त को अयोध्या के कंदैला में राम लगन मौर्य और उनकी मां पार्वती को गोली मारी गई थी। हमले में राम लगन की मौत हो गई थी, जबकि पार्वती गंभीर रूप से घायल हो गई थीं।
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परिजनों और पूर्व मंत्री के समर्थकों ने करीब एक घंटे तक पोस्टमार्टम हाउस के बाहर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। हंगामा बढ़ता देख कई थानों की पुलिस बुला ली गई। जेसीपी कानून-व्यवस्था बबलू कुमार ने समर्थकों को गिरफ्तार करने की बात कही, जिससे विवाद बढ़ गया। लोगों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की।
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बता दें कि 25 अगस्त को अयोध्या के कंदैला में राम लगन मौर्य और उनकी मां पार्वती को गोली मारी गई थी। हमले में राम लगन की मौत हो गई थी, जबकि पार्वती गंभीर रूप से घायल हो गई थीं।
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