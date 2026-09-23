फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Protest held for the restoration of the student union.

Lucknow News: छात्रसंघ की बहाली के लिए किया प्रदर्शन

Wed, 23 Sep 2026 02:44 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:44 AM IST
विज्ञापन
Protest held for the restoration of the student union.
छात्रसंघ की बहाली के लिए किया प्रदर्शन
लखनऊ। छात्रसंघ चुनाव कराए जाने की मांग कर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र मंगलवार को ज्ञापन सौंपने कुलपति कार्यालय पहुंचे। इस दौरान भीतर से पुलिस व कर्मचारियों ने गेट बंद कर लिया तो आक्रोशित छात्रों ने गेट पर ही बैठकर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पाकर प्रॉक्टर राकेश द्विवेदी पहुंचे और समझाने का प्रयास किया लेकिन छात्र कुलपति से मिलकर ज्ञापन सौंपने की मांग पर अड़े रहे। बड़ी मुश्किल से छात्र माने। प्रदर्शन करने वाले छात्रों में यशवर्धन राज, देवांग त्रिपाठी, तुषार वर्मा, अभिनव सिंह, अनुराग तोमर ने बताया कि वे लोग शांतिपूर्ण तरीके से छात्रसंघ चुनाव कराए जाने को लेकर ज्ञापन देने आए थे लेकिन उन्हें कुलपति से मिलने नहीं दिया गया। प्रॉक्टर ने बताया कि उस समय कुलपति कार्यालय में मौजूद नहीं थे। प्रॉक्टर के काफी समझाने पर छात्र ज्ञापन सौंपकर चले गए।

छात्रसंघ की बहाली के लिए किया प्रदर्शन

छात्रसंघ की बहाली के लिए किया प्रदर्शन

छात्रसंघ की बहाली के लिए किया प्रदर्शन

छात्रसंघ की बहाली के लिए किया प्रदर्शन

छात्रसंघ की बहाली के लिए किया प्रदर्शन

छात्रसंघ की बहाली के लिए किया प्रदर्शन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed