शोध के जरिये इतिहास को सहेजना जरूरी : डॉ. राजेश सिंह

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डॉ. राजेश सिंह ने कहा कि उन्होंने कई देशों की यात्रा की है, जहां भौतिक सुविधाएं तो हैं लेकिन सामाजिक आत्मीयता का अभाव महसूस होता है। इसके विपरीत भारतीय संस्कृति में अभिवादन और एक-दूसरे का हालचाल पूछना परंपरा का हिस्सा है। उन्होंने अपने जीवन में साहित्य और पढ़ने के महत्व को भी साझा किया।न्यायमूर्ति पीके श्रीवास्तव ने कहा कि किताबें मौन रहकर भी बहुत कुछ कहती हैं। उन्होंने 'मथुरा' पुस्तक की सराहना करते हुए बताया कि इसमें करीब एक हजार वर्ष ईसा पूर्व से वर्तमान तक के इतिहास का उल्लेख है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने डॉ. राजेश सिंह के प्रशासनिक सहयोग और योगदान की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन डॉ. आत्म प्रकाश मिश्र ने किया। इस मौके पर डॉ. संजय सिंह, प्रो. मांडवी सिंह और प्रदीप सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।