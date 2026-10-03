Lucknow News: कई इलाकों में बंद रहेगी बिजली
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:11 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:11 AM IST
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लखनऊ। कल्याणपुर उपकेंद्र पर शनिवार को कंट्रोल रूम से यार्ड तक सुधार कार्य कराया जाएगा। इस कारण सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक आपूर्ति बंद रहेगी। कपूरथला उपकेंद्र के अलीगंज सेक्टर-ए, नॉवेल्टी सिनेमा, सहारा इंडिया, पार्क विला, भिंडिया टोला, चांदगंज के आसपास सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी। निरालानगर उपकेंद्र के महानगर क्रॉसिंग सेक्टर-ए, दुआ का घर, विवेकानंद पुरी कॉलोनी, वैशाली ग्रीन अपार्टमेंट, शुभ अपार्टमेंट सहित आसपास सुबह 11 से दोपहर एक बजे बिजली बाधित रहेगी।
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